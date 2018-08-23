2018-08-23T15:37:37+03:00
Общество

В режиме ЧС: почти 18 тысяч томичей на два месяца рискуют остаться без горячей воды

Из-за отсутствия лицензии тепловые сети Академгородка были опечатаны
Татьяна АКТАБАЕВА
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Режим ЧС планируют ввести из-за отсутствия воды в Академгородке. Фото: vostokmedia.comРежим ЧС планируют ввести из-за отсутствия воды в Академгородке. Фото: vostokmedia.com
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Без горячей воды и отопления, такое суровое в преддверии приближающейся осени, решение вынес суд. Из-за отсутствия у «Комбината коммунальных предприятий», обслуживающего Академгородок, лицензии деятельность была приостановлена на 60 дней. судебные приставы опечатали тепловое оборудование Томского научного центра. Вся сложность в том, что ФГУП КПП принадлежит Росимуществу.

Сегодня же в мэрии Томска прошло заседания комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС.

- Решением комиссии ситуация с приостановкой на 60 суток работы участка трубопровода теплосети ФГУП «Комбинат коммунальных предприятий» ТНЦ СО РАН признана угрозой возникновения локальной ЧС, - сообщает пресс-служба администрации.

Заместитель мэра по безопасности Евгений Суриков сообщил, что в результате приостановки работы предприятия без горячей воды, а в перспективе и отопления, остались почти 18 тысяч жителей 24 многоквартирных домов, объекты социальной сферы, такие как поликлиника, Академический лицей, детские сады №№ 24 и 81.

По словам заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, сегодня утром специалисты профильного департамента провели обследование комплекса теплового хозяйства Академгородка. Было установлено, что никакие работы по подготовке системы к работе в зимний период не ведутся, а, значит, существует реальная угроза срыва начала отопительного сезона в этой части Советского района.

Мэр видит решение этой проблемы в срочной передаче тепловых сетей городу. Компания «ТомскРТС» должна вернуть горячую воду в квартиры его жителей.

- Несмотря на то, что сети Академгородка не находятся на балансе муниципалитета, организация обеспечения надежного теплоснабжения и водоснабжения потребителей - это полномочия города. И мы будем отстаивать права жителей Академгородка на своевременную и бесперебойную подачу воды и тепла, - заявил мэр.

В администрации Томска создана рабочая группа, которая готовит техническое решение по передаче сетей в эксплуатацию ТомскРТС.

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