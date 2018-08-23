2018-08-23T05:13:42+03:00
Происшествия

Томский суд пожалел «телефонного террориста» за шутку о минировании

Великовозрастный хулиган искренне раскаялся в пьяном злодеянии
Татьяна Щукина
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Мужчина отделался легким испугом за ложное сообщение о минированииМужчина отделался легким испугом за ложное сообщение о минированииФото: "КП" Архив
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«Зеленый змий» едва не привел за решетку 40-летнего жителя Томска, который подвыпил, раздухарился и решил всех напугать. Подогреваемый алкоголем мужчина лихо набрал номер 02 и заявил о минировании жилого дома. Глупая шутка страдам порядка не понравилась, «террориста» быстро вычислили, на него бло заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенного из хулиганских побуждений». Дело рассматривал Октябрьский районный суд.

«Установлено, что в апреле 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и решив пошутить, позвонил на телефон дежурной части УМВД России по Томской области и сообщил о минировании жилого дома №56б на проспекте Кирова. При этом подсудимый знал, что передаваемая им информация является ложной», – сообщили подробности дела в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Как подчеркнули сотрудники ведомства, статья, по которой обвинялся томич, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Однако прокурор не стал настаивать на изоляции гражданина, поскольку он горько покаялся в своем неразумном поступке, ранее был чист перед законом и имеет на иждивении маленького ребенка.

В итоге, суд применил к провинившемуся мужчине самую мягкую меру наказания - штраф в размере 200 тысяч рублей.

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