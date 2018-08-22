Град размером с куриное яйцо обрушился на томское село

СЕГОДНЯ 03:01 2018-08-22T02:50:12+03:00

От стихии пострадали несколько автомобилей и огороды

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Стихия не на шутку разбушевалась в селе Вартагер Чаинского района, накануне там прошла гроза с сильным и ливнем и градом размером с куриное яйцо. От стихии пострадали огороды селян и несколько автомобилей, точное количество неизвестно.

Сильнее всего от града пострадали огороды селян. Фото: ГТРК Томск

- Дренажные трубы под дорогами работали по полной, но сверху поток воды шел, и местами гравий с дорог размыло в самом селе и на подъезде, - сообщил РИА Томск глава района Владимир Столяров.

По его словам, для устранения последствий стихии из села Подгорного (райцентр) были направлены грейдеры, которые уже восстановили поврежденные дороги.

Напомним, сотрудники регионального МЧС предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся сегодня в регионе. 22 августа возможны дожди, при грозах сильные дожди и ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с.