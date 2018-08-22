2018-08-22T02:50:12+03:00
Происшествия

Град размером с куриное яйцо обрушился на томское село

От стихии пострадали несколько автомобилей и огороды
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
Сильный град прошел в селе Вартагер. Фото: ГТРК ТомскСильный град прошел в селе Вартагер. Фото: ГТРК Томск
Изменить размер текста:

Стихия не на шутку разбушевалась в селе Вартагер Чаинского района, накануне там прошла гроза с сильным и ливнем и градом размером с куриное яйцо. От стихии пострадали огороды селян и несколько автомобилей, точное количество неизвестно.

Сильнее всего от града пострадали огороды селян. Фото: ГТРК Томск

Сильнее всего от града пострадали огороды селян. Фото: ГТРК Томск

- Дренажные трубы под дорогами работали по полной, но сверху поток воды шел, и местами гравий с дорог размыло в самом селе и на подъезде, - сообщил РИА Томск глава района Владимир Столяров.

По его словам, для устранения последствий стихии из села Подгорного (райцентр) были направлены грейдеры, которые уже восстановили поврежденные дороги.

Напомним, сотрудники регионального МЧС предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся сегодня в регионе. 22 августа возможны дожди, при грозах сильные дожди и ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с.

Град в Томской области..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С ножом на приставов: томичка получила тюремный срок за угрозу убийством
Не дожидаясь развода, ревнивый томич застрелил жену
Старт дан: томский «Праздник топора» собрал участников со всех континентов
Главврача одной из томских больниц подозревают в присвоении и растрате
В Томске на пересечение Кирова и Вершинина демонтируют торговый павильон
Рыжика украли! Томские полицейские по горячим следам нашли похитительницу пекинеса
В Томской области в результате столкновения «Тойоты» и трактора пострадал ребенок
В Томске по факту отправления в ресторане «Марле Буа» хотят возбудить уголовное дело
Во всех районах Томска пройдут праздники урожая
Большинство поступивших в томские вузы студентов - жители других регионов и стран
В Томске 6-летняя девочка угодила под колеса «ВАЗа»
Пожилой томич задохнулся в земляном погребе
Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Томскую область
В дни «Праздника топора» в Зоркальцево будет изменена схема движения автотранспорта
В Томске наладят производство реагентов для бурения и спортивных тренажеров
Лагерный сад в Томске украсят более 500 саженцев спиреи