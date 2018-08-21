В Томской области назначен временный начальник ГУ МЧС
Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю полковник внутренней службы Олег Еременко будет временно исполнять обязанности руководителя регионального ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.
Напомним, ранее возглавлявший региональное ведомство Михаил Бегун сейчас находится под арестом. Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении крупной взятки. Уточняется, что руководитель ведомства был пойман с поличным. Согласно предварительным данным, Бегун отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся выплатить вознаграждение, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.
Начальнику ведомства было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере". Свою вину Михаил Бегун не признал.
«Справка КП»: Олег Юрьевич Еременко родился 10 июня 1970 года в г. Алма-Ата Казахской ССР. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2005 году – Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1991 по 2003 год прошел путь от пожарного до заместителя начальника пожарной части. С апреля 2003 года по октябрь 2011 года занимал руководящие должности в отряде Государственной противопожарной службы по охране г. Барнаула. В октябре 2011 года назначен начальником ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю». С августа по декабрь 2015 года Олег Юрьевич возглавлял управление организации пожаротушения и проведения аварийно–спасательных работ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
С декабря 2015 года по август 2018 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.