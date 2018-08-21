В Томской области назначен временный начальник ГУ МЧС

СЕГОДНЯ 11:18 2018-08-21T11:37:21+03:00

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Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по

Алтайскому краю полковник внутренней службы Олег Еременко будет временно исполнять обязанности руководителя регионального ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

Напомним, ранее возглавлявший региональное ведомство Михаил Бегун сейчас находится под арестом. Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении крупной взятки. Уточняется, что руководитель ведомства был пойман с поличным. Согласно предварительным данным, Бегун отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся выплатить вознаграждение, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Начальнику ведомства было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере". Свою вину Михаил Бегун не признал.

«Справка КП»: Олег Юрьевич Еременко родился 10 июня 1970 года в г. Алма-Ата Казахской ССР. В 1999 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2005 году – Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1991 по 2003 год прошел путь от пожарного до заместителя начальника пожарной части. С апреля 2003 года по октябрь 2011 года занимал руководящие должности в отряде Государственной противопожарной службы по охране г. Барнаула. В октябре 2011 года назначен начальником ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю». С августа по декабрь 2015 года Олег Юрьевич возглавлял управление организации пожаротушения и проведения аварийно–спасательных работ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

С декабря 2015 года по август 2018 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.