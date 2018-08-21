2018-08-21T03:11:01+03:00
Происшествия

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Томской области

Сотрудники МЧС просят томичей соблюдать правила безопасности
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
На Томск надвигается непогода. Фото: Анастасия Плотникова.На Томск надвигается непогода. Фото: Анастасия Плотникова.
Изменить размер текста:

Синоптики предупреждают томичей о неблагоприятных погодных условиях, согласно информации специалистов в ближайшие дни на территории региона ожидаются местами дожди, при грозах сильные дожди и ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Прогнозируется, что стихия может разбушеваться 21 и 22 августа.

В связи с полученным прогнозом сотрудники регионального МЧС просят томичей соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможном возникновении ЧС.

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Возможно подтопление низких участков местности, подвальных помещений. Мокрое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. Помнит о безопасности следует и пешеходам, выходя на улицу томичей просят держаться подальше от штатных конструкций.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Томске 6-летняя девочка угодила под колеса «ВАЗа»
Пожилой томич задохнулся в земляном погребе
Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Томскую область
В дни «Праздника топора» в Зоркальцево будет изменена схема движения автотранспорта
В Томске наладят производство реагентов для бурения и спортивных тренажеров
Лагерный сад в Томске украсят более 500 саженцев спиреи
В Томске 87-летняя женщина угодила под гужевую повозку
Томичка, управляя автомобилем Hyundai, сбила ребенка
На трассе под Томском сгорел припаркованный «Ниссан»
Две собаки погибли при пожаре в многоэтажном доме в Томске
Понедельник в Томске будет теплым
Сотрудники томской Росгвардии проверили готовность школы №43 к учебному году
«Томь» сегодня сыграет с «Армавиром»
В Томской области автомобиль Chevrolet угодил под мотовоз
Кукольный театр из Германии покажет представление на «Праздники топора»
Томские синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре
Томич, испугавшись, что его квартиру вскроют приставы, погасил долг
На проспекте Фрунзе в Томске может появится еще одна остановка
В Томске организатор нелегальных прыжков с моста получил условный срок
В Томске задержали мужчину, торговавшего наркотиками за криптовалюту
Под Томском автомобиль Isuzu после столкновения с «КамАЗом» насмерть сбил пешехода
В Томске маршрутка столкнулась с «Ниссаном»: пострадала пассажирка автобуса
С начала года в Томске убрали около 80 несанкционированных салок
Томские синоптики прогнозируют на пятницу теплую погоду
В Томске еще две больницы станут доступнее для инвалидов
Томичам, проживающим в районе площади «Южной», досрочно вернут горячую воду