Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Томской области

СЕГОДНЯ 03:01 2018-08-21T03:11:01+03:00

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Синоптики предупреждают томичей о неблагоприятных погодных условиях, согласно информации специалистов в ближайшие дни на территории региона ожидаются местами дожди, при грозах сильные дожди и ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с. Прогнозируется, что стихия может разбушеваться 21 и 22 августа.

В связи с полученным прогнозом сотрудники регионального МЧС просят томичей соблюдать меры безопасности и предупреждают о возможном возникновении ЧС.

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Возможно подтопление низких участков местности, подвальных помещений. Мокрое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию. Помнит о безопасности следует и пешеходам, выходя на улицу томичей просят держаться подальше от штатных конструкций.