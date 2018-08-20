В Томске мигранта подозревают в переводе денег группировке ИГИЛ*
В Томске сотрудники регионального УФСБ задержали мужчину, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, мигранта подозревают в переводе денежных средств запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ*.
- В ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ задокументированы факты перевода фигурантом денежных средств членам международной террористической организации "Исламское государство*", деятельность которой запрещена на территории России решением Верховного суда РФ, - сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
В настоящее время иностранец задержан, на преступление он пошел осознанно, понимая, что перечисленные средства будут использованы на действия террористического характера. На мигранта возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», проводятся следственные действия, направленные на установление его связи с экстремистками и террористическими структурами.
*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в России.