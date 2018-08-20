2018-08-20T12:23:27+03:00
Происшествия

В Томске мигранта подозревают в переводе денег группировке ИГИЛ*

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
В Томской области задержали мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности.В Томской области задержали мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Томске сотрудники регионального УФСБ задержали мужчину, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, мигранта подозревают в переводе денежных средств запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ*.

- В ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ задокументированы факты перевода фигурантом денежных средств членам международной террористической организации "Исламское государство*", деятельность которой запрещена на территории России решением Верховного суда РФ, - сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В настоящее время иностранец задержан, на преступление он пошел осознанно, понимая, что перечисленные средства будут использованы на действия террористического характера. На мигранта возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», проводятся следственные действия, направленные на установление его связи с экстремистками и террористическими структурами.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Томскую область
В дни «Праздника топора» в Зоркальцево будет изменена схема движения автотранспорта
В Томске наладят производство реагентов для бурения и спортивных тренажеров
Лагерный сад в Томске украсят более 500 саженцев спиреи
В Томске 87-летняя женщина угодила под гужевую повозку
Томичка, управляя автомобилем Hyundai, сбила ребенка
На трассе под Томском сгорел припаркованный «Ниссан»
Две собаки погибли при пожаре в многоэтажном доме в Томске
Понедельник в Томске будет теплым
Сотрудники томской Росгвардии проверили готовность школы №43 к учебному году
«Томь» сегодня сыграет с «Армавиром»
В Томской области автомобиль Chevrolet угодил под мотовоз
Кукольный театр из Германии покажет представление на «Праздники топора»
Томские синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре
Томич, испугавшись, что его квартиру вскроют приставы, погасил долг
На проспекте Фрунзе в Томске может появится еще одна остановка
В Томске организатор нелегальных прыжков с моста получил условный срок
В Томске задержали мужчину, торговавшего наркотиками за криптовалюту
Под Томском автомобиль Isuzu после столкновения с «КамАЗом» насмерть сбил пешехода
В Томске маршрутка столкнулась с «Ниссаном»: пострадала пассажирка автобуса
С начала года в Томске убрали около 80 несанкционированных салок
Томские синоптики прогнозируют на пятницу теплую погоду
В Томске еще две больницы станут доступнее для инвалидов
Томичам, проживающим в районе площади «Южной», досрочно вернут горячую воду