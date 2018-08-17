«Праздник топора» - 2018: в фестивале поучаствуют мастера по работе с деревом, берестой, а также кузнецы, керамисты и печники

СЕГОДНЯ 05:08 2018-08-17T05:34:26+03:00

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Во вторник, 21 августа, в парке «Околица» (село Зоркальцево) открывается XI Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». Нынче он объединит пять конкурсов, где свои умения и опытпродемонстрируют мастера по работе с деревом и берестой, а также кузнецы, керамисты и печники.

Основные мероприятия фестиваля продлятся до 26 августа. В Томскую область приедут более 250 умельцев из 35 стран мира, в том числе экзотических для сибиряков, таких как Непал, Пуэрто-Рико и Мозамбик. Среди участников творческих состязаний почти 190 россиянин из 20 регионов - от Грозного до Салехарда - и около 60 иностранцев.

Традиционно большую часть участников составят мастера по работе с деревом. Худсовету пришлось провести предварительный отбор, поскольку заявок поступило гораздо больше, чем может принять фестивальная поляна.

Впервые на Празднике топора состоится межрегиональный конкурс декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод» с участием мастеров из девяти регионов России.

В составе жюри конкурса керамистов «Глиняный сказ» будет работать именитый гончар из Турции АхметТашхомджу, чья работа занесена в Книгу рекордов Гиннеса. На фестивале посетители смогут увидеть, как мастер-виртуоз изготавливает чашу на гончарном круге… ногами.

«Печного дела мастерство» - еще одно состязание для профессионалов, куда съедутся специалисты из Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Костромской, Кемеровской областей, Красноярского, Пермского и Алтайского краев. В состав жюри вошли представители Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также один из старейших и известных печников России Семен Миркис.

Помимо профессиональных соревнований, на фестивальной площадке будут организованы развлекательные программы, квесты и викторины для популяризации ремесла, благотворительный аукцион и пр. Например, молодожены смогут «заковать» свою свадьбу: необычный обряд проведутучастники межрегионального конкурса «У каждой наковальни свой голос».Кстати, на него приедут два десятка кузнецовиз Ирландии, Литвы, Белоруссии, Украины и 12 регионов России.