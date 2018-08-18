В Томске в лобовом столкновении иномарок пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 09:23 2018-08-18T09:44:55+03:00

Полицейские выясняют обстоятельства аварии на Клюева. Фото: УМВД по Томской области

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Сегодня ранним утором, около 5 часов, в Томске в районе улицы Клюева произошло жуткое ДТП: в районе дома №26 столкнулись шедшие во встречном направлении иномарки.

- В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира одного автомобиля, а также 2 пассажира другого. Один из водителей – предполагаемый виновник ДТП с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Авария на улице Клюева не обошлась без пострадавших. Фото: УМВД по Томской области.

В настоящее время полицейские занимаются розыском нарушителя. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, автомобили двигались с большой скоростью.

ДТП на улице Клюева не редкость. Фото: УМВД по Томской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Томском пострадали 11 человек, 1 погиб. Авария произошла в районе кафе «Странник», там столкнулись втомобили Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace.