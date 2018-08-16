2018-08-16T14:32:21+03:00
Происшествия

Томские пожарные нашли заблудившихся в лесу дедушку с внуком

Грибники потерялись в окрестностях поселка Светлого
Татьяна АКТАБАЕВА
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Под Томском заблудились грибники.Под Томском заблудились грибники.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сегодня днем в региональное МЧС поступило сообщение, что в окрестностях поселка Светлого заблудились два человека. Дедушка с внуком отправились в лес за грибами и обратно не вернулись.

- На поиски мужчины и его шестилетнего внука были направлены четверо бойцов пожарно-спасательной части № 6 во главе с начальником караула Олегом Юриным, - сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

К счастью, у заблудившихся в лесу хорошо работал телефон, грибки постоянно держали связь со спасателями. Примерно в восьми километрах от поселка спасатели нашли автомобиль, на котором приехали грибки, а потом были обнаружены и владельцы машины. Помощь врачей им не потребовалась.

Ежегодно в сезон сбора дикоросов спасателям поступают сообщения о заблудившихся в лесу грибниках и ягодниках. Как отмечают в региональном МЧС, чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать ряд несложных правил.

Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и оденьтесь по сезону, предупредив о своих планах близких, друзей или соседей.

Изучите заранее место на карте. Перед походом в лес убедитесь, что взяли с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и пополненным балансом.

Возьмите с собой свисток. Если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит – связки быстро устанут, и вы охрипнете. Зато сигнализировать о своем местонахождении с помощью свистка можно достаточно долго.

Возьмите с собой рюкзак, в котором должны находиться компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Необходимо взять с собой котелок, продукты питания, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя.

Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти.

Не заходите вглубь незнакомой местности. Оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту. Старайтесь не сходить с тропы. Лучше не ходить в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо ориентируется на местности.

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