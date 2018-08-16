2018-08-16T02:28:52+03:00
Общество

Скоро в школу: минимальный набор для томского ученика обойдется родителям в 11 тысяч рублей

Цены на рюкзаки, форму и канцелярию в Томской области выросли на 7%
Татьяна АКТАБАЕВА
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У родителей осталась не так много времени для того, чтобы собрать ребенка в школу.У родителей осталась не так много времени для того, чтобы собрать ребенка в школу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несколько недель осталась до Дня знаний, а это значит, что перед родителями стоит непростая задача - тщательно подготовить ребенка к началу учебного года. Необходимо купить много нужных и важных вещей: одежду, обувь, рюкзак и канцтовары. Томскстат посчитал, насколько подготовка к учебному году ударит по карманам родителей.

Безусловно, значительнее всего придется потратиться на школьную форму. Комплект одежды и обуви для мальчика обойдётся в среднем в 4857 рублей, для девочки – в 5373 (в набор входит блузка, джемпер, юбка, туфли).

- Средняя стоимость самого необходимого набора канцелярских товаров (10 тетрадей, альбом для рисования, 2 ручки, 2 карандаша, набор фломастеров) составит 266 рублей. За рюкзак придётся отдать 2219 рублей. Помимо этого 2794 рубля родители потратят на покупку формы для урока физкультуры: 1702 рубля на спортивный костюм, 1092 рубля на кроссовки, - уточняет Томскстат.

Как в ведомстве подсчитали, что по сравнению с прошлым годом цены на школьные товары выросли на 7%. В 2017 году приведенный набор товаров стоил почти 10 тысяч рублей, в этом году на тот же самый набор нужно потратить уже около 11 тысяч рублей.

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