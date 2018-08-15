2018-08-15T13:47:57+03:00
Наука

Томские ученые работают над созданием роботов-пчел

Инновационные «насекомые» будут опылять растения в «умных» теплицах, установленных в экстремальных климатических условиях
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
Томские ученые хотя заменить пчел беспилотниками.Томские ученые хотя заменить пчел беспилотниками.
Изменить размер текста:

Ученые Томского политехнического университета продолжает возводить инновационную теплицу, в которой техника максимально заменит все естественные природные процессы. Если «умная» теплица докажет свою эффективность, опыт политехников можно будет использовать в регионах с экстремальными погодными условиями, например, в Арктике. Растения будут выращиваться при применении передовых технологий политехников, к примеру, будут использоваться фитотроны (своеобразные инкубаторы для саженцев) и керамические излучатели. Еще одно ноу-хау, которое планируют внедрить ученые – это роботизированные пчелы.

- На следующий год мы планируем делать искусственных пчел — это будет рой беспилотников для опыления растений, особенно это актуально для клубники, которую выращивают круглогодично в теплицах. Мы будем разрабатывать этих пчел, алгоритмы и программы управления ими, а также оптические системы и методы распознавания изображений для точного позиционирования, - сообщил директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

По словам разработчика, планируется, что роботы будут не больше ладони, они заменять шмелей, которые сейчас трудятся в теплицах. Ученые отмечают, что «держать» естественных «опылителей» достаточно затратно. Зимой полосатые насекомые летают при инфракрасном свете, имитирующем солнечное тепло, но весной вся шмелиная семья может улететь на волю, а стоимость одной семьи — около $500. Поэтому у разработчиков одна надежда – роботы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Токсичная Балтика, Рождество без елей и подорожание продуктов: как меняет мир жаркое лето-2018
Зной накрыл чуть ли не все Северное полушарие. И если в Москве “просто” +30, то в других регионах – сплошные аномалии и температурные рекорды. Что происходит и чего ждать дальше?
Новости 24