Томские ученые работают над созданием роботов-пчел

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-15T13:47:57+03:00

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Ученые Томского политехнического университета продолжает возводить инновационную теплицу, в которой техника максимально заменит все естественные природные процессы. Если «умная» теплица докажет свою эффективность, опыт политехников можно будет использовать в регионах с экстремальными погодными условиями, например, в Арктике. Растения будут выращиваться при применении передовых технологий политехников, к примеру, будут использоваться фитотроны (своеобразные инкубаторы для саженцев) и керамические излучатели. Еще одно ноу-хау, которое планируют внедрить ученые – это роботизированные пчелы.

- На следующий год мы планируем делать искусственных пчел — это будет рой беспилотников для опыления растений, особенно это актуально для клубники, которую выращивают круглогодично в теплицах. Мы будем разрабатывать этих пчел, алгоритмы и программы управления ими, а также оптические системы и методы распознавания изображений для точного позиционирования, - сообщил директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

По словам разработчика, планируется, что роботы будут не больше ладони, они заменять шмелей, которые сейчас трудятся в теплицах. Ученые отмечают, что «держать» естественных «опылителей» достаточно затратно. Зимой полосатые насекомые летают при инфракрасном свете, имитирующем солнечное тепло, но весной вся шмелиная семья может улететь на волю, а стоимость одной семьи — около $500. Поэтому у разработчиков одна надежда – роботы.