Отравление в «Марле Буа»: в Томске суд приостановил работу престижного ресторана

СЕГОДНЯ 03:05 2018-08-15T03:29:00+03:00

Несколько томичей оказались в больницах после посещения заведения

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Престижный ресторан, находящийся в самом центре Томска, на площади Ленина, временно закрыли. Согласно данным пресс-службы Ленинского районного суда, в «Марле Буа» произошло отравление. Уточняется, что обслуживает данный ресторан ООО «ГудПроджект», этой организацией и заинтересовались компетентные органы.

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области была проведена выездная проверка с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний среди посетителей ресторана «Марле Буа» в отношении ООО «ГудПроджект», которое осуществляло деятельность по оказанию услуг общественного питания в ресторане «Марле Буа», - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Томска.

В результате проверки оказалось, что ООО «ГудПроджект» нарушило действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, несоблюдение которых создают угрозу жизни и причинения вреда здоровью граждан. В итоге поставщику блюд, цены на которые, в меню указаны достаточно нескромные, было назначено административное наказание – деятельность ресторана приостановлена на 45 суток.