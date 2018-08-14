Вертолет Ми-8 рухнул на севере Томской области из-за технической неисправности судна

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-14T13:39:36+03:00

По данным прокуратуры, во время полета произошел сбой в системе управления

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Техническая неисправность судна – стала одной из причин жесткой посадки вертолета Ми-8, произошедшей на севере Томской области в феврале.

Напомним, 12 февраля около 3 часов дня в районе Стрежевого произошло чрезвычайное происшествие: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. В результате происшествия 4 человека пострадали, 2 погибли. На борту воздушного судна, совершавшего санитарный рейс, находились трое членов экипажа, полицейский, медик и женщина, с признаками психического расстройства. Расследованием происшествия занималась комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Отметим, по мнению Западно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Костенко, во время полета произошел сбой в системе вертолетом, воздушное судно упало на правый борт. Во время эвакуации пассажиров произошел взрыв.