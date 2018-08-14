2018-08-14T05:48:45+03:00
Происшествия

Томские медики: «Состояние пяти пострадавших в жутком ДТП под Томском улучшилось»

В настоящее время 11 человек, получивших травмы в аварии около кафе «Странник», остаются в больницах
Татьяна АКТАБАЕВА
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Жуткое ДТП на трассе под Томском. Фото: УМВД по Томской области.Жуткое ДТП на трассе под Томском. Фото: УМВД по Томской области.
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Томичи, пострадавшие в жутком ДТП на 21 километре дороги Томск-Каргала-Колпашево, пошли на поправку.

Напомним, эта жуткая авария произошла в прошлую среду. На трассе под Томском, в районе кафе «Странник», столкнулись шедшие навстречу друг другу автомобили Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace. Позже выяснилось, что в аварии участвовал еще и грузовой автомобиль, с места происшествия он скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники полиции и "скорой", оказалось, что в аварии погиб один человек (он скончался в машине скорой помощи), еще 11 получили травмы, среди них дети.

Состояние юных томичей, по оценке главного врача Больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрея Караваева, стабилизируется. В настоящее время семилетний мальчик находится в отделение травматологии, состояние оценивается как средней тяжести с положительной динамикой. В стабильном состоянии находится в отделении травматологии семилетняя девочка.

Основная часть пострадавших взрослых сейчас лечится в Больнице скорой медицинской помощи. По информации главного врача Олега Попадейкина, состояние двух женщин стабилизировалось, оценивается как тяжелое.

- Остальные пациенты, госпитализированные по «скорой помощи» после аварии, - без изменений. Женщина 38-ми лет остаётся в состоянии крайней степени тяжести. Пять человек – мужчина и четыре женщины – по-прежнему в тяжёлом состоянии, - сообщает телеграмм канал департамента здравоохранения Томской области «Область здоровья».

Еще один пострадавший, 54-летний мужчина проходит лечение в отделении торакальной хирургии ОКБ, его состояние ближе к удовлетворительному.

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