Томские росгвардейцы почтили память товарищей, погибших 8 августа

СЕГОДНЯ 07:33 2018-08-13T07:43:37+03:00

Трагедия произошла в Кабардино-Балкарии во время тренировочных занятий в горах Приэльбрусья

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области почтили память коллег, чьи жизни трагически оборвались во время тренировочных занятий в горах Кабардино-Балкарии. «Росгвардейцы заказали заупокойную службу и зажгли свечи за упокой душ старшего прапорщика Евгения Когута, прапорщика Памира Сеитова, прапорщика Александра Пекаря и сержанта Вадима Арысланова», - сообщила в понедельник, 13 августа, пресс-служба ведомства.

«Трагедия, произошедшая 8 августа по время восхождения на пик Пушкина, всегда будет отдаваться болью в сердцах сослуживцев, родных и близких погибших росгвардейцев», - отметили коллеги бойцов.

Отметим, что причиной гибели спецназовцев стал сход лавины, произошедший во время сборов по повышению квалификации инструкторов по горной подготовке. Трагедия случилась утром 8 августа, когда военнослужащие совершали восхождение на пик Пушкина. В число погибших - бойцы Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского округа войск нацгвардии.

По предварительной информации, бойцы Росгвардии погибли на высоте 4,5 тысячи метров на леднике Мижирги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина.