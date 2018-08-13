2018-08-13T04:34:22+03:00
Общество

В Томске более 100 домов остаются без горячей воды из-за аварий на тепломагистралях

Городские власти уверяют, что котельные будут полностью готовы к 1 сентября
Татьяна АКТАБАЕВА
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Некоторые томичи уже несколько месяцев ждут горячей воды.Некоторые томичи уже несколько месяцев ждут горячей воды.
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В Томске продолжается ремонт на теплотрассах. В настоящее время, как сообщает пресс-служба администрации города Томска, уже отремонтировано и введено в эксплуатацию порядка 65% тепловых сетей. Всего, этим летом в ремонте находилось 654 км тепловых сетей, 92 центральных тепловых пункта и перекачивающих насосных станций, 35 локальных котельных и 3 источников централизованного теплоснабжения (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ГРЭС-2).

На текущий момент возобновлена подача ГВС в 1819 домах (65 %). Из них 432 (61 %) - Кировский район, 412 (78 %) - Ленинский район, 508 (66 %) - Октябрьский район, 467 (58 %) – Советский район.

При этом, по словам заместителя мэра - начальник департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, зафиксированы одиночные случаи отставания от утвержденного графика. 130 многоквартирных домов в Томске пока без горячей воды по аварийным причинам. Тем не менее, сроки окончания ремонтной кампании по подготовке к зиме остаются прежними, а локальные котельные Томска будут полностью введены в эксплуатацию до 29 августа.

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