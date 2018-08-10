Томский школьник погиб под завалом, подрабатывая на разборе здания

СЕГОДНЯ 19:31 2018-08-10T19:36:03+03:00

Подросток с двумя товарищами помогал местному предпринимателю и был убит металлической балкой при обрушении кровли

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В городе Колпашево, что расположен в 318 километрах от Томска, произошла трагедия, в результате которой погиб 15-летний подросток. В пятницу, 10 августа, трое местных ребят подрабатывали на разборе заброшенного здания на территории авто-транспортного предприятия, когда там обрушилась кровля. Это случилось в 5 часов дня. Одному из друзей спастись не удалось, он погиб под завалами, получив удар упавшей металлической балкой.

К извлечению тела погибшего подростка сразу были привлечены сотрудники МЧС из Колпашевского пожарно-спасательного гарнизона. Завал разбирали с помощью экскаватора.

По факту смерти несовершеннолетнего региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По информации ведомства, ответ за происшедшее придется держать индивидуальному предпринимателю, который привлек к опасному делу подростков, обратившись к ним в устном порядке.

В СК рассказали, что к настоящему времени следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.