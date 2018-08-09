Никита Исаев о Томске: «Люди здесь противоречивы и хлебосольны»

9 Авг. 08:00 2018-08-10T14:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Тысячи километров российских дорог, 14 городов позади, впереди еще половина… Люди, встречи, проблемы, впечатляющие открытия. Путешествуя, Никита Исаев пишет свою историю страны, летопись «реальной России». Не оставил без внимание «Чехов нашего времени» и Томск.

В Сибирских Афинах политик встретился с обманутыми дольщиками, проинспектировал стройку, соседствующую с огромной свалкой, выслушал проблемы селян и, конечно же, оценил качество местных дорог.

- Дорога, по которой я ехал из Томска в Новосибирск, в среднем хорошая, что не скажешь об окраинах города. Томск – странный город, в целом обстановка здесь не критическая, есть как и общие, так и частные проблемы. Здесь нет такого ужаса, как в Центральной России. Тамбовская, Саратовская области, Курган… Эти территории развалены, - рассказал Никита Исаев. - Но есть в России и регионы, которые можно считать образцовыми, например - Мордовия. Эта территория, несмотря на отсутствие ценных ресурсов (нефти и газа), показывает высочайшие результаты как в экономике, так и в социальной сфере.

По мнению Исаева, жители нашего города - противоречивые люди, они гостеприимны и в чем-то даже наивны. Как и в большинстве городов нашей страны, здесь жить можно, но сложно.

- Я еду уже три недели: регионы, малые города и деревни, они все похожи друг на друга. Условно говоря, у одних главная проблема – это газ, у других - нет школы. У всех есть одна общая магистральная проблема, которую можно обозначить так: «Денег нет, но вы держитесь», - пояснил Исаев. – Этот автотур я организовал, преследуя несколько целей. Во-первых, для меня, как для политика, важно увидеть своими глазами, как живет страна, посмотреть настроение людей. Я хочу посредствам СМИ и соцсетей показать реальную Россию современным властям. Путешествуя, я вижу, как с каждым днем ко мне меняется отношение людей, все больше россиян меня воспринимают не как парня, размышляющего о международной политике во время эфиров федеральных каналов, а как человека, говорящего правду и способного на откровенный диалог как с населением, так и с властями…

Кстати, по итогам поездки в Томске может появиться региональное отделение общественно-политического движения «Новой России».