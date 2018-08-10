2018-08-10T10:53:33+03:00
Спорт

64-летний томич взял «бронзу» чемпионата и первенства Европы по классическому жиму

Соревнования проходят во Франции
Татьяна АКТАБАЕВА
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Валерий Сороков завоевал «бронзу» среди ветеранов на чемпионате Европы по классическому жиму. Фото: федерация пауэрлифтинга РоссииВалерий Сороков завоевал «бронзу» среди ветеранов на чемпионате Европы по классическому жиму. Фото: федерация пауэрлифтинга России
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Еще одна спортивная гордость Томской области. 64-летний спортсмен Валерий Сороков стал бронзовым призером чемпионата и первенства Европы по классическому жиму. Международные соревнования во французском городе Бордо.

- По данным федерации пауэрлифтинга России, Валерий Сороков выступал в возрастной группе М3 (60-69 лет) в весовой категории до 93 килограммов и зафиксировал результат 152,5 килограмма в жиме штанги лежа, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Отметим, результат Валерия Сорокова на 2,5 килограмма превышает действующий рекорд России в классическом жиме среди ветеранов 60-69 лет в категории до 93 килограммов (предыдущий рекорд установлен в 2017 году).

Напомним, ранее сообщалось, что томич Сергей Усов установил рекорд страны на Кубке России по жиму лежа.

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