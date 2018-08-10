2018-08-10T04:46:22+03:00
Происшествия

Томич погиб на пляже «Казантип» в Крыму

Точная причина смерти пока не известна
Татьяна АКТАБАЕВА
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По факту гибели томича на пляже "Казантип" проводится проверка.По факту гибели томича на пляже "Казантип" проводится проверка.
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Нарушение правил поведение на воде, очевидно, стало причиной гибели 44-летнего томича. Его тело нашли отдыхающие пляжа «Казантип» в селе Поповка Сакского района.

Согласно данным пресс-службы МЧС России по Республики Крым, 8 августа на пульт дежурного поступил сигнал, что очевидцы вытащили из воды тело мужчины, без признаков жизни.

- На месте работала бригада скорой помощи и сотрудники полиции. По прибытии на место дежурным врачом была констатирована смерть жителя Томска 1974 года рождения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время причина смерти мужчины неизвестна, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, с начала 2018 года на водоемах Томской области погибли 22 человека, среди утонувших 5 детей.

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