Томские пожарные более трех часов тушили возгорание в автосервисе

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-12T12:30:11+03:00

На улице Мичурина в Томске произошел пожар. Фото: пресс-служба МЧС по Томской области.

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Накануне ночью на улице Мичурина в Томске произошел пожар. Согласно данным МЧС по Томской области, в 2.52 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в кирпичном здании автосервиса.

- В результате ЧП сгорел мансардный этаж, частично обгорели стены в помещениях на первом этаже. У двухэтажного кирпичного вплотную пристроенного к автосервису здания обгорела обрешетка крыши, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, пожар удалось ликвидировать около 6.00, в тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 33 человека. Общая площадь возгорания составила 840 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал, причина инцидента устанавливается.