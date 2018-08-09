Безопасный «Праздник топора»: в Томской области продолжается подготовка к масштабному международному фестивалю

СЕГОДНЯ 06:55 2018-08-09T07:32:13+03:00

В этом году на участие в фестивали подали заявки мастера из 35 стран. Фото: vk.com/albums-116040050 Фото: соцсети

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Через пару недель в Томской области стартует один из самых масштабных и полюбившихся томичам и гостям региона фестиваль «Праздник топора». Особое внимание в подготовке фестиваля уделяется безопасности, о том какие меры нужны предпринять, чтобы праздник прошел спокойно накануне обсудили члены координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По словам вице-губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра, предполагается, что фестиваль, который продлится в течение шести дней, посетят около 150 тысяч человек, в настоящее время на участие в фестивале подали заявки мастера из 20 регионов России и 35 стран мира. Все мастера, по словам председателя комитета региональной культурной политики Ларисы Важовой, уже застрахованы от несчастного случая, для зарубежных гостей оформлена медицинская страховка. Накануне фестиваля противопожарную защищенность объектов фестиваля заблаговременно проверят специалисты МЧС, к оценке их технического состояния подключатся сотрудники Росгвардии. За порядком во время праздника будут следить более 100 полицейских, сотрудники ЧОПов и народные дружинники.

Кстати, на время фестиваля на всей территории парка «Околица» и в близлежащих торговых точках будет запрещена продажа алкоголя.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в регионе Виктор Пилипенко подчеркнул, что поставщики пищевых продуктов, оказывающие услуги на фестивале, будут согласовывать свою продукцию с управлениями Роспотребнадзора и ветеринарии.

Напомним, в прошлом году фестиваль был закрыт из-за массового отравления участников.