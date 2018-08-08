Полеты экономклассом, картофель и учебники подорожали значительнее всего в июле в Томске

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-08T11:51:17+03:00

Коммунальные услуги выросли в цене в среднем на 6.5%

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Индекс потребительских цен в июле по отношению к июню 2018 года составил 100.8%, с начала года – 102.7%, об это сообщает Томскстат.

Пресс-служба ведомства уточняет, что за месяц продукты подешевели на 0.1%. в частности помидоры упали в цене на 29.3%, капуста белокочанная свежая на 27.3%, огурцы свежие на 21.6%. При этом ценники подняли на картофель, свеклу, морковь, пшено и кальмары.

Среди непродовольственных товаров подорожали: газовое моторное топливо (на 8.1%); учебник, дидактические материалы для общеобразовательной школы (на 3.9%).

Услуги в июле подорожали в среднем на 2.8%. Значительнее дороже теперь стали полеты в салоне экономического класса самолета (цена выросли на 27.8%) и поездки в Испанию (на 10.3%).

Коммунальные услуги подорожали в среднем на 6.5%, в том числе: водоснабжение горячее – на 12.0%; отопление – на 7.4%; водоотведение – на 7.3%; водоснабжение холодное – на 5.8%.