10 миллионов на «1000 мелочей»: томский губернатор выделил средства на проект ремонта старинного здания

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-08T06:22:06+03:00

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Огромное трехэтажное здание, больше известное среди томичей, как торговый центр «1000 мелочей», будет отреставрировано. Как сообщает пресс-служба администрации региона, накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4 миллиона рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва».

- Пассаж Второва» — одна из визитных карточек Томска. Это здание — живой свидетель истории города, губернии, области и страны. Пассажу уже больше ста лет, и наш долг сохранить его еще на сотни лет вперед, - пояснил губернатор Сергей Жвачкин.

Здание, построенное в стиле модерн (проспект Ленина, 111), имеет богатую историю. В начале ХХ века его возвел известный сибирский купец Александр Второв. До революции здесь был расположен магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа». При советской власти в здании был Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. В новой истории «Пассаж Второва» занимают органы государственной власти, областная библиотека имени А.С. Пушкина, торговый центр «1000 мелочей» и другие.