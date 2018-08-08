2018-08-08T06:22:06+03:00
Общество

10 миллионов на «1000 мелочей»: томский губернатор выделил средства на проект ремонта старинного здания

По мнению главы региона, «Пассаж Второго» одна из визитных карточек Томска, которую нужно сохранить
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
Магазин «1000 мелочей», занимавший часть здания, официально закрылся в 2013 году.Магазин «1000 мелочей», занимавший часть здания, официально закрылся в 2013 году.
Изменить размер текста:

Огромное трехэтажное здание, больше известное среди томичей, как торговый центр «1000 мелочей», будет отреставрировано. Как сообщает пресс-служба администрации региона, накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 10,4 миллиона рублей для подготовки проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Пассаж Второва».

- Пассаж Второва» — одна из визитных карточек Томска. Это здание — живой свидетель истории города, губернии, области и страны. Пассажу уже больше ста лет, и наш долг сохранить его еще на сотни лет вперед, - пояснил губернатор Сергей Жвачкин.

Здание, построенное в стиле модерн (проспект Ленина, 111), имеет богатую историю. В начале ХХ века его возвел известный сибирский купец Александр Второв. До революции здесь был расположен магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа». При советской власти в здании был Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. В новой истории «Пассаж Второва» занимают органы государственной власти, областная библиотека имени А.С. Пушкина, торговый центр «1000 мелочей» и другие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Заместителем главы томского УМВД стал Петр Шмер
Томский «Праздник топора» могут посетить около 150 тысяч человек
В Томске женщина, управляя «Тойотой», сбила ребенка
В Томске семейная пара под видом массажного салона держала притон для занятия проституцией
Сегодня «Томь» сыграет с «Балтикой»
Под Томском автомобиль Hyundai «слетел» в кювет после столкновения с автомобилем Toyota
Теплая погода без осадков установится в среду в Томске
Семья из Томской области стала лучшей в стране
Томич во время строительства рыбацкой избы избил и утопил напарника
1 сентября более 7 тысяч юных томичей впервые сядут за школьные парты
За полгода благодаря службе занятости работу нашли более 10 тысяч томичей
На участках бульвара по проспекту Кирова в Томске начали высаживать липы и рябины
Томский губернатор выделил более 10 миллионов рублей на проект ремонта здания, где располагался магазин «1000 мелочей»
Задрал и закопал: в поселке Четь-Конторка Томской области медведь напал на корову с телятами
Томичей приглашают посмотреть комедию «Очаровательные рогоносцы»
Наследил! В Томске полицейские по отпечаткам пальцев нашли молодого вора
В Томской области снижается клещевая активность
Теплая погода ожидается во вторник в Томске
В Томске продолжают монтировать табло с указанием времени прибытия общественного транспорта
С начала года в Томске ликвидировали более 50 несанкционированных свалок
Прощание с томским журналистом Сергеем Негодиным состоится 8 августа
Томичка, управляя «Тойотой» наехала на коляску с ребенком
В Томске столкнулись «Хонда» и маршрутка: пострадала женщина
Томич, расчленивший тело убитой студентки, предстанет перед судом
В томских лесах снижается число незаконных рубок
Томич, отпугивая с помощью ружья бездомных собак, застрелил жену
Томские ученые намерены бороться с гололедом с помощью сажи