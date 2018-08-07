2018-08-07T11:01:00+03:00
Здоровье

Операция спустя неделю после рождения: томские хирурги удалили опухоль у младенца

Сейчас юная томичка чувствует себя хорошо
Татьяна АКТАБАЕВА
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Пластические хирурги Томской ОКБ удалили с головы ребенка большую доброкачественную опухоль, новообразование располагалась над бровью.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, операция проходила в перинатальном центре и длилась полтора часа.

- У новорожденной девочки было объемное доброкачественное образование больших размеров в надбровной области справа. После врачебного консилиума мы с коллегами из перинатального центра приняли решение оперировать ребенка здесь, в Томске, а не отправлять в Москву, — сообщил заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы Александр Цуканов.

В настоящее время, по оценке врачей, малышка чувствует себя хорошо, послеоперационный период прошел без осложнений.

"Справка КП": всего за 2017 год специалисты отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы выполнили около 1800 операций.

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