Операция спустя неделю после рождения: томские хирурги удалили опухоль у младенца
Пластические хирурги Томской ОКБ удалили с головы ребенка большую доброкачественную опухоль, новообразование располагалась над бровью.
Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, операция проходила в перинатальном центре и длилась полтора часа.
- У новорожденной девочки было объемное доброкачественное образование больших размеров в надбровной области справа. После врачебного консилиума мы с коллегами из перинатального центра приняли решение оперировать ребенка здесь, в Томске, а не отправлять в Москву, — сообщил заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы Александр Цуканов.
В настоящее время, по оценке врачей, малышка чувствует себя хорошо, послеоперационный период прошел без осложнений.
"Справка КП": всего за 2017 год специалисты отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы выполнили около 1800 операций.