Томич, расчленивший тело убитой студентки, пойдет под суд вместе с сожительницей

СЕГОДНЯ 05:51 2018-08-07T07:12:23+03:00

Александр Альтапов в ближайшее время ответит за свои действия в суде. Фото: tomsk.ru

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Дело о жестоком убийстве студентки движется к своему завершению. В ближайшее время 30-летний Александр Альтапов ответит за свои действия в суде... и не только он.

Преступление, всколыхнувшее весь Томск, произошло практически ровно год назад. В конце июля родственники погибшей 20-летний Виктории забили тревогу, девушка пропала, в последний раз ее видели в районе Лагерного сада.

Чуть позже появилась жуткая информация, на берегу озера в Ботаническом саду обнаружена голова молодой девушки. Родственники Виктории прошли процедуру опознания.

Предполагается, что это дело рук 30-летнего томича Александра Альтапова. По версии следствия, в ночь на 31 июля он прогуливался в компании сожительницы по Лагерному саду, там парочка и познакомилась с Викой, которую потом они пригласили к себе домой.

- В квартире обвиняемый изнасиловал гостью, а затем, в ответ на её угрозу сообщить об изнасиловании в правоохранительные органы, задушил её. Затем он расчленил тело погибшей в ванной комнате, разложил его фрагменты по пакетам и чемоданам, и вместе с сожительницей разбросал их в районе микрорайона Степановка и улицы 19 Гвардейской дивизии в Томске. Сумку с отчлененной головой он выбросил в районе Ботанического сада, где её обнаружили прохожие, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Хотя прошел и год, но мужчина своей вины признавать отказывается. Но у следователей иное мнение, в ходе расследования было проведено более 20 судебных экспертиз, в том числе судебные медицинские, дактилоскопические, генотипические, а также судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой обвиняемый признан вменяемым.

Год назад вменяемым Александра считала и его и сожительница, девушка охарактеризовала парня, как далеко неглупого мужчину, но под действием алкоголя он парой становился неадекватным.

- У него были какие-то вспышки: мог заорать или сбежать на балкон и там сидеть. Но вот до этого момента ничего сверхъестественного не происходило, - пояснила девушка.

Но вот только оказалась, что сама возлюбленная предполагаемого убийцы не так чиста. Девушка помогала Александру прятать сумки с фрагментами тела. На нее возбуждено уголовное дело по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».