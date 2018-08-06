2018-08-06T07:50:29+03:00
Происшествия

Томич оказался среди погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Городские власти помогут в организации похорон Салавата Муратова
Татьяна АКТАБАЕВА
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В Красноярском крае один вертолет при взлете зацепил трос другого: погибли 18 человек. Фото: с официального сайта компанииВ Красноярском крае один вертолет при взлете зацепил трос другого: погибли 18 человек. Фото: с официального сайта компании
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Администрация города Томска намерена помочь в организации похорон погибшего в авиакатастрофе 31-летнего жителя нашего региона. На борту вертолета Ми-8, рухнувшего в Красноярском крае 4 августа, был томич Салават Муратов.

Напомним, трагедия произошла недалеко от аэропорта в Игарке Красноярского края. Как сообщает «КП – Красноярск», в воздухе произошел контакт двух вертолетов. Один из них – грузовой, нес на металлическом тросе габаритную конструкцию, он взлетел первым в 9:29 часов. Второй вертолет с пассажирами взлетел в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта, затем рухнул на землю, разбился и загорелся. Первый вертолет сбросил груз и благодаря этому смог безопасно приземлиться. На борту рухнувшего самолета находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров. Пассажиры сотрудники компании «Ванкор», работали вахтовым методом.

Томский губернатор Сергей Жвачкин выразил соболезнования родным и близким томича Салавата Муратова, а также семьям всех погибших при крушении вертолета на севере Красноярского края.

- Для нас, сибиряков, не бывает чужой беды. Разделяем скорбь с семьей Салавата Муратова и со всеми, кто в субботу потерял родных. Сегодня в знак солидарности с красноярцами во всех городах и районах Томской области отменены все развлекательные мероприятия, — сказал губернатор Сергей Жвачкин в соболезновании, направленному временно исполняющему обязанности губернатора Красноярского края Александру Уссу.

- Произошла большая трагедия. Особенно горько, когда уходят молодые, здоровые люди. Я выражаю соболезнования всем семьям погибших, родным и близким томича Салавата Муратова. Думаю, томичи с пониманием отнесутся к моей просьбе отменить развлекательные мероприятия, запланированные на понедельник, - заявил мэр Томска Иван Кляйн.

Отметим, 6 августа объявлен в Красноярском крае днем траура.

Ми-8 упал в Красноярском крае..

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