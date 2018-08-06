Четыре «золота», «серебро» и «бронза»: томичи вернулись с первенства Европы по плаванью в ластах

СЕГОДНЯ 05:13 2018-08-06T06:06:49+03:00

В ходе соревнований, прошедших в Стамбуле, наши спортсмены завоевали 6 медалей

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Накануне томские спортсмены вернулись с первенства Европы по плаванью в ластах, прошедшего в Стамбуле. В составе российской сборной выступали трое томичей, в ходе соревнований наши ребята показали высокие результаты.

Как сообщает пресс-служба департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, Татьяна Причинина выступала в пяти дисциплинах: подводное ныряние (100 м), ныряние в ластах в длину (50 м), плавание в ластах (100 м), а также плавание в ластах, эстафеты 4х100 и 4х200 метров.

Еще одна воспитанница ДЮСШ им. В.А. Шевелева Дарья Соболева выступала в дисциплине «плавание в ластах, 1500 метров». Обе спортсменки являются подопечными тренера Анастасии Жидковой. Степан Козлов выступал в составе эстафетной четверки в дисциплине «плавание в ластах, 4х200 метров».

Конкуренцию нашим пловцам составили спортсмены из Германии, Австрии, Беларусии, Чехии, Эстонии, Франции, Испании, Швейцарии, Италии, Литвы, Венгрии, Польшы, Словакии, Украины, Греции и Турции.

Домой наши спортсмены привезут 6 медалей – 4 «золотых», 1 «серебряную» и 1 «бронзовую.