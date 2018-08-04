6 августа на сутки отключат воду в Октябрьском районе Томска

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-04T11:48:41+03:00

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В понедельник, 6 августа, без холодной воды останутся жители ряда домов в Октябрьском районе. Водоснабжение на десятках улиц будет отсутствовать целые сутки. Как пояснила пресс-служба «Томскводоканала», длительное ограничение подачи холодной воды связано с подключением новой водопроводной линии.

Итак, с 09-00 6 авуста до 08-00 7 августа воды не будет по следующим адресам:

ул. Беринга 1/1, 1/2, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 6, 12, 12а, 12/1, 16, 18/2, 18/3, 22, 24, 24 стр.1;

ул. С. Лазо 13, 13 стр.1, 13а, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 23 стр.1, 25, 25б, 25г, 27, 27а, 27/1, 27/3, 27/6, 22, 26/1, 26/3, 37/1;

пер. С. Лазо 2, 6/2;

ул. И. Черных 46, 48, 105 со стороны ул. Беринга;

ул. Угрюмова, кроме №1/1, 1/2, 2, 2б;

ул. Мичурина 51/2, 51/3, 51/5, 53/2, 53/3, 55/1, 55/2, с №59а по №97а;

ул. Иркутский тракт 118, 118/1;

ул. Айвазовского, пер. Музыкальный, ул. Репина, ул. Е. Пугачева, ул. Иртышская, ул. Куйбышева, ул. Центральная, ул. Краснознаменная, пер. Краснознаменный, ул. Григорьева, ул. Зои Космодемьянской, ул. Менделеева, ул. Щетинкина, ул. Полевая, пер. Обручева, ул. Новостройка, Куйбышева проезд, пер. Спичечный, ул. Дальневосточная, пер. Белградский, пер. Брянский, ул. Брянская, пер. Выборгский, пер. Тюменский, ул. А. Невского, ул. Междугородняя, ул. Грузинская, пер. Фурманова, ул. Молдавская, ул. Парковая, пер. Сахалинский, ул. Азербайджанская, ул. Залоговая;

ул. Б. Куна 24/1,24/3,30,32;

ул. Чулымский тракт;

Кузовлевский тракт 1, ОЭЗ(Северная площадка).

ООО «Томскводоканал» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.