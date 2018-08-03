Под Томском пожарные вывели из леса заблудившегося 29-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-03T13:13:42+03:00

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Томские пожарные помогли заблудившему в лесу в окрестностях деревни Кисловка молодому мужчине. Вчера вечером в региональное МЧС поступило сообщение из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», что в окрестностях деревни Кисловка пропал 29-летний томич. На его поиски были направлены спасатели из двух подразделений – специализированной пожарно-спасательной части № 16 (г. Томск) и пожарно-спасательной части № 4 (с. Тимирязевское).

- С поисковой группой заблудившийся томич поддерживал контакт по телефону, а чтобы он не разрядился, периодически отключал его, выходя на связь в условленное время. Перемещаясь по местности на пожарном автомобиле с включенной сиреной, спасателям удалось очертить квадрат, в котором находился молодой человек, - уточнили в региональном МЧС.

Отметим, мужчина был обнаружен сотрудниками МЧС в половине второго ночи у костра, он его развел, чтобы не замерзнуть. Мужчину доставили в Томск, помощь медиков ему не понадобилась. Отметим, в поисках было задействовано 37 человек и 14 единиц техники.