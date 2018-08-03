В общественном транспорте Томской области внедрят безналичную систему оплаты за проезд

СЕГОДНЯ 04:47 2018-08-03T04:55:50+03:00

Для начала расчет по карточкам опробуют в маршрутках регионального центра

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В общественном транспорте Томской области внедрят безналичную систему проезда. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, по мнению главы региона, в современном общественном транспорте должна быть вариативность расчетов.

- Томск — студенческий, динамично развивающийся город, и рассчитаться за проезд с помощью карты как в муниципальном, так и частном маршрутном транспорте у нас должно быть в порядке вещей, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что эксперимент по внедрению безналичной оплаты на ряде троллейбусных маршрутов Томска себя оправдал, для такси это уже давно норма, давайте идти дальше.

Напомним, терминалы для безналичного расчета были установлены в троллейбусах №3.

Для начала расчет по карточкам вредят в маршрутках и электронном транспорте областного центра, параллельно новую систему опробуют и в районах области.