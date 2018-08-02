«День поля – 2018» начался с рапсовых полей «СПК Межениновский»

2 Авг. 21:39 2018-08-02T21:53:34+03:00

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Мероприятие проводится уже в третий раз, и каждый год выбирается новая тема для обсуждения. Нынче она формулировалась так: «Наука – в основе урожая!». Тема весьма актуальна, ведь сегодня без научной основы в сельхозпроизводстве невозможно получать высокие результаты и быть конкурентоспособными на рынке.

День поля предусматривал знакомство с примерами успешной деятельности предприятий, анализ их работы, обобщение опыта, определение задач и стратегий на будущее.

Сверка часов по-томски

В мероприятии приняли участие агрономы, селекционеры, руководители и специалисты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, представители аграрных вузов, отраслевых и научных ведомств, районных и региональных органов управления АПК, эксперты из Москвы, Томской, Новосибирской, Калужской, Кемеровской областей и Белоруссии, а также представители компаний-производителей сельхозтехники и средств защиты растений.

Работу форума возглавил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

- Для нашей области День поля имеет огромное значение. По посевным площадям и поголовью мы уступаем многим российским регионам, но у нас стоит задача сделать территорию с высокой культурой земледелия — высокоэффективную и технологичную, — отметил замгубернатора. — День поля становится для нас моментом сверки часов, когда мы можем повысить свою квалификацию, обменяться опытом, познакомиться с селекционными достижениями, технологическими новшествами, решить, как двигаться дальше.

Делаем ставку на рапс!

Три дня шел разговор о том, как добиться повышения урожайности и лучшего качества продукции. «Героями обсуждения» в этом году стали рапс, лен-долгунец, зерновые, картофель и пока непривычные для наших широт соя с чечевицей. Работа агрофорума началась со знакомства с работой ООО «СПК Межениновский», в центре внимания оказался рапс. Это очень перспективная культура, из семян рапса производится масло, которое применяется не только в пищевой промышленности, но и в косметической, кожевенной, текстильной, мыловаренной… и даже в металлургической! А его жмых и шрот – ценная пищевая добавка, использующаяся в качестве основы для комбикормов.

СПК «Межениновский»: о кормовой базе заботимся постоянно

На угодьях ООО «СПК Межениновский», в окрестности села Рыбалово, рапс выращивается второй год. Руководитель СПК Владимир Макаров показал гостям посевы рапса – на сегодняшний день высота растений уже превышает метр, они цветут и интенсивно растут.

Фото: Сергей АРСЕНЬЕВ

Владимир Викторович и главный агроном предприятия Иван Пуль рассказали о тонкостях технологии возделывания рапса в наших климатических условиях, познакомили с разными сортами, продемонстрировали весь комплекс сельхозтехники, необходимой для выращивания именно этой культуры. Хозяйству пришлось приобрести несколько машин, которых прежде не требовалось, но рапса без них не вырастить. Специальные сеялки, бороны, опрыскиватели – все это СПК удалось приобрести при поддержке областной администрации, зато теперь техника имеется в полном объеме, и на очереди расширение посевных площадей, отведенных под эту культуру. А то, что урожайность можно повысить, показал опыт работы прошлого года.

- В этом году планировалось пораньше посеять рапс и занять под него больше площадей, – рассказывает Владимир Викторович, – но запоздавшая весна внесла свои коррективы, и мы не успели посеять его везде, где хотели. Однако на следующий год вместе с компанией «Германский семенной альянс» мы будем проводить исследования семенного материала разных сортов рапса на демо-площадках, проследим, как они растут и какую урожайность дают в наших условиях. Сейчас уже достаточно техники, и с выбором наиболее подходящих химических удобрений мы определились. А вопрос с органическими удобрениями решен благодаря тому, что на наши поля поступает необходимое их количество. Перспективы по растениеводству у нашего предприятия расширяются, хотя основное направление – выращивание КРС. Но без своей кормовой базы это затруднительно, поэтому работаем комплексно.

"Хантер" Томской области?

После осмотра участков, где растут такие яровые сорта рапса, как «сандер» и «хантер», гости проехали в офис ООО «Межениновская птицефабрика». В зале заседания продолжился серьезный разговор об этой культуре, которая еще сыграет свою роль в экономике нашего региона.

Практико-ориентированный семинар на тему «Эффективность возделывания рапса в условиях Сибири» помог закрепить всю информацию, полученную в ходе экскурсии на поле.

Фото: Сергей АРСЕНЬЕВ

Можно было задать специалистам все интересующие вопросы, касающиеся возделывания рапса, применения полученного урожая, его сбыта. Так, агроном-консультант по рапсу «Германского семенного альянса» (г. Новосибирск) Олег Пирогов рассказал о перспективных гибридах рапса, более подходящих для нашей местности, и об ошибках при его возделывании. Региональный менеджер по продажам в Сибири Сергей Малый познакомил с основными направлениями работы компании «Германский семенной альянс» прежде всего в Сибири.

Как отметил заместитель генерального директора ООО «Межениновская птицефабрика» Владимир Ермоленко, сегодня в Томской области наметились серьезные перспективы производства и переработки растительного масла из семян рапса. Сейчас они после многоступенчатой подготовки к продаже – сушки, сортировки – реализуются, их покупают через посредников переработчики из других регионов, идут они и на нужды зарубежных производителей, а в ближайшее время на МПФ будет налажена переработка рапса и использование его производных для собственных нужд. В качестве добавки в корм коровам и курам будет применяться жмых, который сейчас хозяйства должны покупать в других регионах, и довольно дорого. Строительство завода по переработке рапса решит несколько важных проблем, и главная из них – проблема сбыта продукции, которую гораздо выгоднее реализовывать уже в виде масла, а не семян, как сейчас. Уже в декабре планируется запуск первой очереди этого предприятия, которое строит холдинг «Межениновская птицефабрика». Урожай нынешнего года начнут перерабатывать, не увозя из Томской области.

Как отметила начальник областного департамента социально-экономического развития села Ирина Черданцева, рапс сегодня относится к числу перспективных культур. За период работы с ним в нашей области площади, занятые посевами рапса, выросли с 12 тысяч гектаров до 20, а урожайность повысилась почти в три раза. Так что дальновидные хозяева не зря делают на него ставку!

Автор: Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.