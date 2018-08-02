Станислав Гурьев: "Будущее за органикой"

2 Авг. 21:12 2018-08-02T21:20:43+03:00

Генеральный директор Агрохолдинга «ТДС-Групп» Станислав Гурьев: «Прорывным годом для компании стал 2014-й, тогда мы открыли для себя органическое земледелие». Фото предоставлено «ТДС-Групп».

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Молодая, стремительно развивающаяся сельхоз компания доказала, что, несмотря на сложные климатические условия Сибири, земледелием здесь заниматься выгодно и эффективно.

Сегодня в составе Агрохолдинга 8 производств различной специализации в Томской области и Красноярском крае (начиная от свиноводства, заканчивая органическим растениеводством). Партнерами компании являются около 300 предприятий из разных регионов страны. Секретами успеха и планами на дальнейшее развитие с «Губернскими новостями» поделился генеральный директор Агрохолдинга «ТДС-Групп» Станислав Гурьев.

Рост за считанные годы

Агрохолдинг «ТДС-Групп», головной офис которого находится в Томске, берет начало в 2008 году. Предприятие стартовало с небольшого свиноводческого хозяйства в Первомайском районе, через два года появился Торговый дом «Сибирский», который успешно стал торговать зерном на территории России и ближнего зарубежья. Параллельно набирало обороты мясное дело. В 2012 году началось развитие направления по производству и продаже средств защиты растений и семян. В 2015 году «ТДС-Групп» впервые организовало переработку сои.

- Соя является важной кормовой добавкой для животных, но в переработанном виде закупать ее было недешево, тогда мы начали привозить бобы с Дальнего Востока и преобразовывать в конечный продукт уже на месте, - рассказал Станислав Гурьев. – Затем мы решили вырастить сою сами.

По словам директора компании, пока соей засажена сравнительно небольшая площадь, порядка 100 га, в будущем этой выгодной, но прихотливой для выращивания в Сибири, культуры станет больше. Над технологией выращивания сои сейчас работают агрономы компании, которые за годы изучения органического земледелия накопили большие знания.

Прорывное направление

- Прорывным годом для компании стал 2014-й, тогда мы открыли для себя органическое земледелие. Изначально выращивать зерновые и масличные культуры без применения химсредств нам предложили партнеры из Голландии, которым мы поставляли зерно. Признаюсь, нам показалось это абсурдным! Но, поэкспериментировав, мы поняли, что это перспективное производство, - поделился Станислав Игоревич.

Купив несколько сельхозпредприятий в Первомайском, Асиновском районах Томской области и в Емельяновском районе Красноярского края, где земли давно не использовались, аграрии приступили к освоению направления, приглашая консультантов с Украины и Европы, где с органикой знакомы давно.

Фото предоставлено Агрохолдингом «ТДС-Групп».

Впитав лучшие практики, «ТДС-Групп» получила первый урожай зерновых культур, выращенных с помощью биологических средств защиты и без капли химии. Осенью 2014 года за рубеж ушли первые 600 тонн органического зерна. А уже по итогам урожая 2018 года аграрии намерены экспортировать около 35 тысяч тонн!

- Сегодня рынок органики – один из наиболее динамичных в мире. Его прирост ежегодно составляет 10-20 %. Мы отправляем в Европейский союз и США пшеницу, ячмень, горох, рапс, горох, гречку, чечевицу, которые идут в качестве кормов в животноводстве. Используя органический фураж, иностранные фермеры получают экологически чистые мясо и молоко. Цены на здоровые продукты на полках европейских магазинов выше на 20-25% их «химических» аналогов, - сообщил генеральный директор компании. – На Западе получить «здоровую» кормовую базу практически невозможно из-за малого количества посевных площадей и истощенности земли. Поэтому сельхозпроизводители, ориентированные на производство прибыльной и модной здоровой пищи, скупают зерно у стран бывшего СССР, Индии и Латинской Америки.

Стать поставщиком органического сырья на экспорт не так просто, необходимо иметь сертификат по стандарту Европейского союза или США. В России еще нет аккредитованных компаний, занимающихся сертификацией, поэтому для прохождения инспекции приходится обращаться в европейские компании.

- 2-3 раза в год к нам приезжают инспекторы из Европы, они проверяют бухгалтерию, следят за логистикой, отбирают образцы земли для изучения в лаборатории в Германии. В случае, если работа сельхозпредприятия не вызывает нареканий, выдается сертификат, подтверждающий статус «органического», - пояснил Станислав Гурьев.

Расширяя горизонты

В настоящее время у «ТДС-Групп» порядка 14 тысяч га земли, засеянной органикой, весь урожай идет на экспорт. Кроме того, на базе агрохолдинга создан межрегиональный кооператив производителей органической продукции. Он объединяет сельхозпредприятия и фермеров России для поиска рынков сбыта органической сельскохозяйственной продукции на экспорт, для максимизации доходности растениеводства.

- В 2016 году мы побывали на форуме по органическому земледелию в Казани и были удивлены, узнав, что в России только 82 предприятия (0,1% от общего количества) сертифицированы по органике. Причем большинство занимается дикоросами, травами и косметикой и лишь 10 - земледелием, при этом за Уралом - только наш Агрохолдинг «ТДС-Групп». Тогда мы решили создать сибирский кооператив, объединяющий цепочку предприятий по производству продукции «от поля до прилавка», - отметил руководитель «ТДС-Групп». - Кооператив нацелен на то, чтобы аграрий мог спокойно выращивать продукцию и знать, что она будет выгодно реализована. В объединении также работают предприятия, которые помогают фермерам с сертификацией и оказывают агроконсультирование в части органических технологий растениеводства.

Сегодня в состав кооператива входят четыре хозяйства Томской области, уже работающие в системе органического земледелия – ООО «Агро» Первомайского, ООО «Сибирские органические продукты» Асиновского, ООО «Перовское» и КФХ Петроченкова И.М. Томского районов. Кроме того, действующими членами кооператива являются фермеры Новосибирской области и Красноярского края.

Есть хорошая русская пословица: «Один в поле не воин!», так и в нашем случае в процессе экспорта за рубеж необходимо решить огромный спектр задач: вырастить, сертифицировать, провести переговоры с международными трейдерами на английском языке, заключить экспортный контракт, организовать сложную цепочку движения товара, обеспечить корректность оформления всех накладных документов и так далее. Решить перечисленные задачи совместно легче и с меньшими затратами.

Не менее важно и то, что кооперация позволяет формировать большие партии зерна, а значит, просить у международных трейдеров более высокие цены.

Кроме этого, в рамках кооперации вырабатывается совместная политика по работе с государственными органами, общественными объединениями и в целом совместно решаются встающие на пути зерна на экспорт проблемы.

Сердце производства

Для хорошей работы кооператива одного объединения мало, нужно, чтобы каждое предприятие работало как часы. Применяя биологические средства защиты, важно помнить о «правильной» агротехнологии.

- За два года наши инвестиции в сельхозпроизводство превысили более 100 миллионов рублей, часть средств пошла на приобретение техники, мы закупаем американские John Deere, современные отечественные машины, внедряем в работу проверенные, но забытые в советском времени агрегаты. К примеру, для ранней борьбы с сорняками хорошо зарекомендовали себя штригельные бороны, - добавил Станислав Игоревич.

Но какой хорошей ни была бы техника, ею должны управлять квалифицированные кадры.

- В поисках талантливых специалистов мы переманиваем к себе высококвалифицированные кадры с предприятий страны и зарубежья, активно взаимодействуем с сибирскими вузами, приглашаем студентов старших курсов на практику и в дальнейшем трудоустраиваем. Главное, что талантливая молодежь, готовая работать на селе, есть. Два года назад к нам приехал начинающий агроном из Новосибирска – Мананкин Александр и, несмотря на юный возраст, уже добился определенного успеха. Под его контролем впервые в России удалось вырастить органический рапс, - продолжил беседу Гурьев.

Заботясь о своих сотрудниках, он отметил, что планируется начать строительство жилья для молодых специалистов.

Подводя итог, директор Агрохолдинга «ТДС-Групп» подчеркнул, что у компании на будущее амбициозные планы, включая расширение иностранного взаимодействия, вовлечение в кооператив большего числа предприятий и, конечно же, популяризация органического земледелия в России.