Бакчарским садам – цвести!

2 Авг. 20:51 2018-08-02T21:58:45+03:00

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«Праздник жимолости» в Бакчаре – не только яркие выступления творческих коллективов, кулинарные состязания и азарт сбора ягоды на скорость. Жимолость - это уникальный и полезный продукт, который давно стал брендом района, области, страны. И поэтому каждый раз за ним целенаправленно приезжает все больше и больше людей.

В этом году традиционный (четвертый) областной фестиваль «Садам Бакчара – цвести!» («Праздник жимолости») прошел 14 июля. Томичи и жители регионов Сибири впервые смогли побывать на нем в рамках организованных туров (представители турфирм приезжали «на разведку» еще годом ранее). Посетителей насчиталось около полутора тысяч. В следующем году будет намного больше - планируют пригласить гостей из Скандинавии.

Это не просто ягода!

Глава Бакчарского района Томской области Сергей Ревера рассказывает ГН, как из обычной местечковой ярмарки «Праздник Жимолости» превращается в популярное место притяжения предпринимателей и туристов.

Сергей Ревера: "Главное достояние района - люди, которые живут и работают на этой земле". Фото предоставлено администрацией Бакчарского района

- В Кривошеинском районе есть фестиваль «Братина», в Молчановском – «Праздник гриба»…Все они в чем-то схожи, - говорит Сергей Петрович. - Изюминка Бакчарского праздника - жимолость. На нашем фестивале туристы не только отлично отдыхают и веселятся, но и увозят с собой что-то полезное. Ягоду, которую можно заморозить, всю зиму укреплять свое здоровье или просто выгодно продать, саженцы (и не только жимолости, но и других ценных культур), которые можно посадить на своей земле.

Бакчарский район неслучайно стал местом проведения «Праздника жимолости». Сегодня расположенное здесь ФГУП «Бакчарское» - самое северное в Западно-Сибирском регионе научное учреждение, специализирующееся на производстве чистосортного и качественного посадочного материала плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культур. Ежегодно учреждение выращивает более 300 тысяч штук саженцев, поставляя их в регионы России, на Украину, в Казахстан и Польшу, Германию и Китай, на плантациях собирают 40-50 тонн жимолости и смородины.

Фото предоставлено администрацией Бакчарского района

Жимолость «Бакчарского» (десятки сортов которой получили патенты и занесены в Госреестр селекционных достижений РФ), действительно, словно в благодарность за упорный труд селекционеров, настолько прижилась и расцвела, стала давать такие крупные плоды, что приобрела огромную популярность по всей России, от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Дагестана.

Сегодня ФГУП «Бакчарское» располагает одной из самых крупных по площади в России плантацией жимолости, около 60 гектаров. Неудивительно, что именно жимолость привлекает в этот край туристов и проницательных производителей сельхозпродукции (соки, вино, джемы и др.). А сами бакчарцы не только гордятся своей ягодой – они ею буквально живут.

Приехать и остаться…

По словам районного главы, многое в Бакчаре может измениться в связи с планируемым переводом ФГУП «Бакчарское» в областное управление. Понимая, какое богатство произрастает на этой земле, власти региона способны оказать содействие в организации механизированной сборки урожая, установке холодильного оборудования для хранения ягоды с целью ее экспорта и пр. Учитывая огромный спрос на бакчарскую жимолость, она может стать весьма серьезным источником дохода для области.

Фото предоставлено администрацией Бакчарского района

По результатам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Бакчар, пожалуй, получит новую площадку для проведения «Праздника жимолости».

- В следующем году мы планируем перенести праздник в Парк семейного отдыха (на Центральной площади гостям уже тесновато), - говорит Сергей Ревера. - Сейчас занимаемся его благоустройством, посадим кусты жимолости, смородины, облепихи…

Однако главное достояние района, по словам Сергея Реверы, не столько ценные культуры российского садоводства, сколько «люди, которые живут и работают на большой, несомненно, красивой, но суровой бакчарской земле».

- Мы все болеем душой за наш Бакчар и всегда рады тем, кто приезжает к нам жить и работать. Нам не хватает кадров, но мы начинаем строить жилье для учителей и врачей, у нас есть инвесторы, готовые возводить здания, чтобы было где жить молодым специалистам… В общем, перспективы для развития района открываются самые широкие, - не без гордости рассказывает Сергей Петрович.

Пожалуй, в Бакчар стоит приехать… Не просто, чтобы купить ягоду или саженцы. А возможно, чтобы остаться здесь жить?..

Фото предоставлено администрацией Бакчарского района

Автор: Юлия ИВАНОВА.