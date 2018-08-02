Спутник безграничных возможностей для сибирских просторов

2 Авг. 20:26 2018-08-02T22:00:22+03:00

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Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (стопроцентная «дочка» ПАО «Ростелеком») официально представил в Томской области торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного Интернета в доме и офисе.

Сегодня группа компаний РТКОММ имеет одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России. И благодаря этому все более активно предоставляет услуги связи клиентам в труднодоступных местах и на удаленных территориях, там, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Торговая марка SenSat, которая быстро входит в обиход, – это неологизм, образованный от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). Заметим, что звучит название вполне по-русски, а местный «акцент» ему придает географическая привязка к конкретному региону.

Где заканчивается «классическая» связь, там начинается SenSat: кажется, эта фраза из рекламного ролика компании относится непосредственно к Томской области. Во-первых, о наших бескрайних просторах можно слагать легенды, и за сотни километров от областного центра живут и работают люди, зачастую месяцами оторванные от «большой земли». Во-вторых, в томских пригородах набирает обороты индивидуальное строительство, да и обитатели садоводческих хозяйств тоже хотят быть на связи.

За городом нельзя смотреть кино и общаться в соцсетях, заказывать материалы и продукты онлайн, оплачивать штрафы и услуги? С 2016 года РТКОММ предлагает эффективное решение подобных проблем: таковым стал спутниковый Интернет от SenSat.

– Труднодоступных и просто удаленных регионов, не охваченных сотовыми сетями связи, в России еще много, оптоволокно есть не везде, – говорит генеральный директор группы компаний РТКОММ Сергей Ратиев. – При этом услуга предоставления доступа в Интернет с помощью спутникового Ка-диапазона пока мало знакома потребителям. Охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов, проинформировать их о новых возможностях для подключения: именно на это в первую очередь направлена наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat.

РТКОММ активно расширяет партнерскую сеть в регионах. «Мы ориентируемся, прежде всего, на индивидуальный подход к подключению, – подчеркивает генеральный директор «РТКОММ-Сибирь» Александр Заводчиков. – Соответственно, предлагаем пользователям экономически доступные и весьма эффективные решения на любые потребности всех категорий клиентов. SenSat уверенно работает на скорости до 45 мегабит в секунду и незаменим в тех местах, где нет проводных технологий или нестабильна сотовая связь».

На территории Томской области официальным дилером SenSat почти два года назад стал индивидуальный предприниматель Александр Радьков (ООО «Антенн-Мастер»). «У нас уже есть первые пользователи – физические лица, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней, – рассказывает он. – В первую очередь, люди пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме. Другая группа пользователей – это предприниматели, которые ведут свой бизнес на отдаленных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры».

Так, минувшей зимой установку нового интернет-оборудования заказало предприятие, которое занимается лесозаготовками в Верхнекетском районе. «Находятся они в тайге, где-то между Белым Яром и Степановкой. Установили SenSat, появилась надежная связь с цивилизацией, – улыбается специалист. – А совсем недавно устойчивой связью и видеонаблюдением мы оснастили одно из фермерских хозяйств в Чаинском районе».

Что касается перспектив, А. Радьков считает: «Спрос на услугу скоростного спутникового Интернета SenSat стабилен, динамика подключений растет, хотя знают о нем еще не везде. Так что мы рассматриваем это направление как точку роста для нашего бизнеса».

Автор: Станислав ЮРИН.