2018-08-02T05:51:48+03:00
Происшествия

В больницу Томска доставлен полицейский с огнестрельным ранением головы

Предполагается, что сотрудник правоохранительных органов пытался свести счеты с жизнью
Татьяна АКТАБАЕВА
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В томскую больницу доставлен полицейский с ранением головы.В томскую больницу доставлен полицейский с ранением головы.
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Накануне в одну из больниц Томска с огнестрельным ранением головы был доставлен сотрудник полиции. По предварительным данным, в медицинском учреждении оказался 31-летний водитель ОМВД по Советскому району. В настоящее время подробности происшествия выясняют томские следователи.

- По предварительным данным, сотрудник полиции попытался свести счеты с жизнью из-за семейного конфликта, - сообщили в региональном Следственном комитете.

Сейчас за жизнь полицейского борются медики, состояние мужчины специалисты оценивают как тяжелое.

Согласно неофициальным данным, полицейский стрелял из табельного оружия, находясь на рабочем месте.

Доследственная проверка продолжается, по ее итогам следователями будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.

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