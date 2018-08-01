2018-08-01T05:53:22+03:00
Происшествия

«Форд» вверх дном: в Томске серьезная авария нарушила движение трамваев

Столкновение двух иномарок не обошлось без пострадавших
Татьяна АКТАБАЕВА
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ДТП на Белинского в Томске. Фото: пресс-служба УМВД по Томской обалстиДТП на Белинского в Томске. Фото: пресс-служба УМВД по Томской обалсти
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Вчера в дневное время у № 54 по улице Белинского города Томска произошло ДТП: дорогу не поделили автомобили Renault Duster и Ford C-Max. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, столкновение транспортных средств произошло на перекрестке неравнозначных дорог.

- По предварительной информации, 59-летний мужчина-водитель автомобиля Renault, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии оба водителя получили незначительные травмы, на месте ДТП им была оказана разовая медицинская помощь.

Согласно информации томского ТТУ, авария на несколько часов ограничила движение трамваев. Автомобили перегородили трамвайные пути, в связи с чем временно было закрыто движение транспорта.

Уточняются, что на место ДТП выезжали пожарные они отключали аккамулятор у перевернувшийся иномарки.

Серьезная авария нарушила работу трамваев.

Серьезная авария нарушила работу трамваев.

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