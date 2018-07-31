2018-07-31T12:22:55+03:00
Происшествия

Заморозки до -3 ожидаются в ближайшие дни в Томской области

Первая декада августа будет холодной
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В Томской области ожидаются первые заморозки.В Томской области ожидаются первые заморозки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Синоптики предупреждают о ночных заморозках. По информации Томского гидрометцентра, 2-3 августа местами на территории региона ожидаются понижения температуры до -3.

Отметим, первая декада августа в Томской области будет холодной, средняя температура воздуха будет в пределах +12…+16°С, что ниже нормы на 1-3 градуса. Прогнозируется, что ночные температуры будут в пределах от 0…+5°С до +7...+12, в дневное время воздух будет прогреваться от +10…+15°С до +16…+21°С. В большинстве дней декады возможны дожди.

Завтра, 1 августа, на территории Томской области также будет прохладно - установится облачная погода. В отдельных районах небольшие умеренные осадки, утром местами туманы. Ветер северно-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут +8…+13, при прояснениях до +2, в дневное время воздух прогреется до +13…+18.

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