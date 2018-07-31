2018-07-31T10:56:49+03:00
Происшествия

Прокуратура: глава регионального МЧС получил взятку в 300 тысяч рублей

В настоящее время Михаил Бегун находится под арестом
Татьяна АКТАБАЕВА
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Начальник МЧС находится под домашним арестом.Начальник МЧС находится под домашним арестом.
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Сумма взятки, которую предположительно получил глава МЧС по Томской области Михаил Бегун, составляет 300 тысяч рублей.

- Взятка связана с незаконными действиями, сопряженными с выдачей лицензии одному из юрлиц с нарушением лицензионных требований. Это связано с таким направлением деятельности МЧС, как выдача лицензий, -сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александр Ткаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Бегун был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении крупной взятки. Согласно данным регионального СКР, он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся выпланить вознаграждение, лицензию на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования. Уточняется, что руководитель ведомства был пойман с поличным.

Начальнику ГУ МЧС по Томской области было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере". Свою вину Михаил Бегун не признал. Согласно решению суда, 25 сентября глава МЧС (с должности Бегун снят не был) проведет в СИЗО.

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