2018-07-31T06:37:49+03:00
Здоровье

Клещи стали реже «кусать» томичей

Эпидемиологи отмечают спад активности опасных «насекомых»
Татьяна АКТАБАЕВА
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Клещевая активность в Томской области пошла на спад.Клещевая активность в Томской области пошла на спад.Фото: Алексей ФОКИН
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Жители Томской области стали реже страдать от клещей. Последние данные Роспотребнадзора говорят сами за себя, с 19 по 25 июля в медицинские учреждения региона с присасыванием клещей обратилось 335 человек, из них 52 ребенка. Кстати, по-прежнему основная часть пострадавших от опасных насекомых – жители областного центра.

- Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области с покусами клещей обратилось 16484 человека (в том числе 3153 реб.), - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Томской области.

Не смотря на продолжающийся спад сезонной активности клещей, специалисты напоминают томичам о необходимости соблюдения мер профилактики в условиях пребывания на природе, в числе которых:

- ношение специальной или правильно подобранной одежды;

- применение специальных химических средств индивидуальной защиты от клещей - акарицидных и репеллентных средств (в соответствии инструкцией по применению);

- проведение само- и взаимоосмотров каждые 10 - 15 минут для обнаружения клещей;

- не рекомендуется садиться и ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу следует устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

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