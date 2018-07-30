2018-07-30T05:14:18+03:00
Спорт

«Томь», разгромив «Ротор», возглавила турнирную таблицу ФНЛ

Игра, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 2:0
Татьяна АКТАБАЕВА
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"Томь" обыграла "Ротор". Фото: Дмитрий Шуба."Томь" обыграла "Ротор". Фото: Дмитрий Шуба.
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Вчера, 29 июля, на поле стадиона «Труд» «Томь» сыграла с волгоградским «Ротором». Как сообщается на официальном сайте «Томи», игра, прошедшая в рамках 3-го тура ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019, завершилась со счетом 2:0 в пользу томичей. Счет открыл на 31-й минуте встречи открыл полузащитник «Томи» Николай Калинский. Второй гол в ворота противника на 62-й минуте отправил полузащитник Ян Казаев.

- Всех с победой, думаю, что всем понравилась и игра и результат. Есть проблемы в обороне, не доиграли мы стандарты, Байрыев нас простил в первом тайме. А так, в общем, достаточно хорошо двигались и с мячом и без мяча. Игра смотрелась целостно, качественно, на нашем уровне, - подвел итоги игры главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

Отметим, после победы над «Ротором» «Томи» вырвалась на первое место в турнирной таблице. В активе у томской команды четыре очка.

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