2018-07-27T05:02:49+03:00
Происшествия

Главу МЧС Томской области арестовали на два месяца

Михаил Бегун подозревается в получении крупной взятки
Татьяна АКТАБАЕВА
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Суд в отношении Бегуна проходил в закрытом режиме. Фото: РИА ТомскСуд в отношении Бегуна проходил в закрытом режиме. Фото: РИА Томск
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Вчера, 26 июля, в Ленинском районом суде состоялось закрытое заседание. В ходе которого в отношении начальника МЧС по Томской области Михаила Бегуна была выбрана мера пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Бегун был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении крупной взятки. Уточняется, что руководитель ведомства был пойман с поличным. Согласно предварительным данным, Бегун отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся выплатить вознаграждение, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Начальнику ведомства было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере". Свою вину Михаил Бегун не признал. Согласно решению суда, 25 сентября глава МЧС (с должности Бегун снят не был) проведет в СИЗО.

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