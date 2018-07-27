Главу МЧС Томской области арестовали на два месяца

27 Июль 04:51 2018-07-27T05:02:49+03:00

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Вчера, 26 июля, в Ленинском районом суде состоялось закрытое заседание. В ходе которого в отношении начальника МЧС по Томской области Михаила Бегуна была выбрана мера пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Бегун был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении крупной взятки. Уточняется, что руководитель ведомства был пойман с поличным. Согласно предварительным данным, Бегун отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся выплатить вознаграждение, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

Начальнику ведомства было предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере". Свою вину Михаил Бегун не признал. Согласно решению суда, 25 сентября глава МЧС (с должности Бегун снят не был) проведет в СИЗО.