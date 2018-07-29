2018-07-29T12:53:01+03:00
Общество

В понедельник в районе площади Южной в Томске не будет воды

Ограничение связано с проведением аварийных работ
Татьяна АКТАБАЕВА
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В понедельник в Томске на некоторых улицах отключат воду.В понедельник в Томске на некоторых улицах отключат воду.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Томичам, проживающим в районе площади Южной, следует запастись водой. Согласно информации пресс-службы «Томскводоканала», 30 июля в связи с аварийными работами на станции третьего подъема ООО «Томскводоканал» вынужден ограничить холодное водоснабжение с 08-00 до 22-00 в домах по следующим адресам:

ул. 19 Гв. Дивизии;

ул. Вершинина проезд № 7, 7/1, 7 стр.1, 10, 10/1, 10/2;

пр. Кирова № 69, 69/1, 68;

ул. Коларовский тракт;

ул. Красноармейская № 135, 135 стр.1, 135 стр.2, 135 стр.3, 135/1, 135/2, 139, 141, 141а, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 143, 143а, 147, 149, 149/2, 151, 151/1, 152, 152а;

ул. Мокрушина;

ул. Нефтяная;

пос. Нефтяной;

ул. Предвокзальная;

ул.Ф. Лыткина;

пер. Нахимова № 7, 9, 9/1, 11а, 11/1;

ул. Нахимова № 13/1, 13г, 15, 15а, 15а/2, 15/1, 15/4.

ООО «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

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