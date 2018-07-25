«Он умел находить решения сложных проблем»: коллеги рассказали о разбившемся на самолете томском бизнесмене

25 Июль 13:43 2018-07-25T16:38:23+03:00

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Гибель Владимира Бардокина потрясла всех сотрудников ООО «ТрансСервис». Владимир Юрьевич стоял у истоков создания компании и хорошо знал свое дело.

Напомним, сегодня на территории Новосибирской области произошло крушение легкомоторного самолета «Cirrus SR22». На борту воздушного судна был один человек - пилот, им оказался бизнесмен из Томска Владимир Бардокин. Известно, что утром он вылетел из аэропорта «Северный» в Новосибирске в Томск на работу. Но через 40 минут самолет пропал с радаров. Днем было обнаружено место крушения самолета, сейчас там продолжаются поисковые работы по обнаружению тела.

Эта трагедия стала для «ТрансСервиса» неожиданностью и огромным горем.

- Сказать, что Владимир Юрьевич был уважаем со стороны своих коллег, рабочего персонала компании и деловых партнеров - значит почти ничего не сказать о нём. Во-первых, он был хорошим семьянином, что основывалось на замечательном воспитании его родителей, которые смогли вложить в него человеческие ценности настоящего человека, с большой буквы этого слова, - поделился Анатолий Колесников, начальник отдела корпоративного развития "ТрансСервис".

По словам Колесникова, Владимир Юрьевич всегда внимательно относился ко всем сотрудникам, делал все возможное, чтобы облегчить труд рабочих компании, водителей-вахтовиков, которые день и ночь отдают себя работе на отдаленных производственных участках.

- А это было для него важным, т.к. он сам имел опыт механика. Его всегда можно было охарактеризовать как бизнесмена, способным находить правильные решения в сложных деловых ситуациях с партнерами и конкурентами. А это умение было заложено ещё в те времена, когда создавалась компания, а именно в конце 90-ых -начале 2000-ых, - добавил Колесников.

В шоке от гибели предприниматели его друзья и знакомые. С их слов, самолет Cirrus, на котором разбился предприниматель – был очень безопасной машиной, на кабине воздушного судна находился парашют.