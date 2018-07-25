2018-07-25T09:44:07+03:00
Происшествия

Томские спасатели подключились к поискам самолета Cirrus, пропавшего утром

Поиски ведутся на территории Кожевниковского района
Татьяна Щукина
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Точное местонахождение воздушного судна до сих пор не определено. Фото: flyingmag.comТочное местонахождение воздушного судна до сих пор не определено. Фото: flyingmag.com
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Более 30 томичей приступили к поискам легкомоторного самолета Cirrus, который в 8 часов утра вылетел из аэропорта «Северный» города Новосибирска и пропал с радаров по пути в Томск. Территория поисков на данный момент обширна: она охватывает три района в Новосибирской области и Кожевниковский район Томской области.

Как пояснили в Главном управлении МЧС России по Томской области, к поискам воздушного судна в регионе привлечены более 30 человек – помимо спасателей, это сотрудники полиция, местной администрации, а также добровольцы. К работам привлечены 12 машин.

Напомним, что первоначальная информация о пропаже самолета поступила от Управления МЧС России по Новосибирской области.

«По оперативным данным 25 июля, в 08:05 местного времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет «Cirrus» вылетел с аэропорта «Северный» города Новосибирска и следовал в аэропорт Томска. Однако до конечной точки самолет не прилетел. Время прилета было рассчитано заранее», - сообщили тогда в ведомстве.

По предварительной информации, на борту судна находился только один человек – пилот. Откуда самолет – официально не сообщается, но известно, что он – не новосибирский – в местном аэропорту он только провел ночь. По неподтвержденным данным очевидцев, самолет, летевший по странной траектории видели в пригороде Новосибирска. Сама метка пропала с радаров над Заельцовским кладбищем.

Поисковые работы начались сразу. Кроме наземных сил, были организованы поиски пропавшего судна с воздуха. Авиаразведка ведется с вертолета МИ-8 с экипажем в 6 человек. Отдельные силы МЧС сосредоточены на обследовании береговой линии реки Обь.

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