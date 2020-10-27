Коронавирус в Томске, последние новости на 28 октября 2020 года: количество новых случаев заражения находится на «плато»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Томской области остается высоким Фото: из открытых источников

На утро 28 октября в Томской области общее число заболевших достигло 11 569 человек. Напомним, что накануне было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19, это на несколько человек больше предыдущего показателя.

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 69-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 19-ти – пневмония.

Статистика заболеваемости на 28 октября Фото: из открытых источников

Общее число умерших составляет 116.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 82 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 7 830. В обсерваторе под Томском на карантине находится 78 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 42,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 336,4.