Коронавирус в Томске, последние новости на 27 октября 2020 года: количество новых случаев заражения COVID-19 пока не увеличивается

В последние дни ситуация с коронавирусом в Томской области начинает стабилизироваться Фото: из открытых источников

На утро 27 октября в Томской области общее число заболевших достигло 11 379 человек. Напомним, что вчера было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19, это на несколько человек меньше предыдущего показателя.

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 101-го - есть признаки ОРВИ, у 32-х – пневмония.

Данные статистики на 27 октября Фото: из открытых источников

Общее число умерших составляет 112.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 79 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 7 748. В обсерваторе под Томском на карантине находится 77 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 43,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 330,1.