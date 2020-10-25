Коронавирус в Томске, последние новости на 25 октября 2020 года: количество новых случаев заражения достигло рекордных показателей

Количество заболеваний "короной" в Томской области продолжает увеличиваться Фото: из открытых источников

На утро 25 октября в Томской области общее число заболевших достигло 11 008 человек. Напомним, что вчера было выявлено 190 новых случаев заражения COVID-19, и это один из самых высоких показателей за все время пандемии в регионе.

Количество заболеваний "короной" в Томской области продолжает увеличиваться Фото: из открытых источников

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 129-ти признаки ОРВИ, у 10-ти – пневмония.

Общее число умерших составляет 111.

Данные на 25 октября Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 76 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 7 598. В обсерваторе под Томском на карантине находится 70 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 44,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 318,9.