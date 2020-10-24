Коронавирус в Томске, последние новости на 24 октября 2020 года: количество новых случаев заражения достигло рекордных показателей

За сутки число заболевших "короной" превысило предыдущее значение (184 человека) и составляет 190. Фото: Из открытых источников

За сутки число заболевших "короной" превысило предыдущее значение (184 человека) и составляет 190. Фото: Из открытых источников

24 октября в Томской области общее число заболевших составило 11 008 человек. Напомним, что сегодня было выявлено 190 новых случая заражения COVID-19, и это самый высокий показатель за все время пандемии в регионе.

Среди нововыявленных заболевших у 51 человек нет симптомов инфекции, у 129 имеются признаки ОРВИ, у 10 диагностирована пневмония. Число жертв пандемии за минувшие сутки осталось без изменений: количество умерших от COVID-19 составляет 111.

Так ситуация с коронавирусом выглядит графически. Фото: Из открытых источников

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 44,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.Контрольные ПЦР-тесты за сутки подтвердили выздоровление 76 жителей региона. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 598. В обсерваторе под Томском на карантине находится 70 постояльцев.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 333.