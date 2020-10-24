Какой хлеб брать, какой на полке оставлять: томский Роспотребнадзор советует

Хлеб - основной наш продукт питания. Как выбирать его правильно - рассказывают специалисты. Фото: из открытых источников

70-летняя томичка Валентина Петровна живет скромно. Деньги на «баловство» в виде булок и тортов тратит крайне редко. Недавно, правда, с пенсии решила попить чайку с пирожным. Пошла в ближнюю к дому кондитерскую, выбрала самое симпатичное. Пока продавец упаковывал вожделенную сладость, женщина рассматривала витрину: какие на ней красивые и, наверное, вкусные «корзиночки» с фруктами! Радостная, принесла покупку домой, поставила чайник, развязала целлофановый мешочек... Пирожное оказалось горьким, внизу зеленела плесень.

Не всегда красивые на вид пироги и чизкейки оказываются безопасными. Фото: Из открытых источников

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Кондитеры свой брак признать отказались, и тогда пенсионерка позвонила в Роспотребнадзор.

– Пирожное было изготовлено с нарушением технологии производства, микробиологические показатели не соответствовали установленным требованиям, – пояснили в управлении после получения результатов анализа пробы.

Инспекторы составили административный протокол, выдав кондитерской предписание устранить выявленные на производстве нарушения в соответствии с законом. Они уточнили: в управление в июле- сентябре этого года поступали обращения жителей Томска по поводу некачественного хлеба и мелкоштучных булочных изделий.

– Хлеб дорожает, сейчас 250-граммовая булка «тянет» на 15 рублей (это самый недорогой вариант), 400-граммовая – от 16 рублей, но качество хлеба низкое. Его практически невозможно нарезать даже в день покупки, – сообщила в телефонном разговоре с журналистом «КП в Томске» жительница Томского района Светлана Игоревна.

Пожаловаться можно на многое. Если жучки или щепки в хлебном мякише теперь попадаются довольно редко, то черствый «кирпичик» белого или серого хлеба прикупить легко. Особенно когда главный продукт любого стола лежит на полке навалом, а на дату изготовления многие не смотрят. Хотя это надо делать, ведь не забываем же мы пощупать булку, чтобы понять, мягкая ли она. Мягкая – значит, должна быть свежей. Увы, не всегда это так.

– Иногда на упаковке пшеничного хлеба производители дату изготовления либо не ставят вообще, либо не указывают сроков годности продукта в часах, – уточняют инспекторы. – Вроде бы обычный недочет, однако он является нарушением закона: отсутствие необходимой информации вводит потребителей в заблуждение. Некоторые производители вкладывают маркировочный ярлык внутрь, что также признается нарушением. Булка хлеба, которую человек намерен купить, не должна иметь внешних дефектов – выбирайте с ровной поверхностью, пропеченной коркой.

Выбирая хлеб, смотрите на маркировку. Фото: Из открытых источников

В III квартале 2020 года томским Роспотребнадзором было проведено 38 проверок (из них две плановых) в пекарнях и магазинах, которые реализуют кондитерские и хлебобулочные изделия. Исследовано 147 проб кондитерских и хлебобулочных изделий, в том числе по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям. Как отмечают специалисты, пробы продукции в основном соответствовали гигиеническим нормативам, за исключением одной, забракованной по микробиологическим показателям.

Специалисты уточнили, что в региональный Роспотребнадзор в июле-сентябре поступило 9 обращений о приобретении на предприятиях торговли некачественных кондитерских изделий. Потребители, в том числе, жаловались на отсутствие маркировки на продукцию в пекарнях, несоответствие цены в ценнике и кассовом чеке.

Все обращения рассмотрены, томичам даны консультации о порядке оформления претензий в магазины, а на предприятия торговли направлено 4 предостережения с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований закона в установленный законом срок. Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях на сумму 77 тыс. рублей.

Конфетки-бараночки...

Требования к качеству кондитерских изделий также должны соблюдаться строго. Девять обращений, что поступили в Роспотребнадзор в третьем квартале 2020 года, приходятся на лето – начало осени, когда тепло. Поэтому особенно важно, чтобы предприятия-изготовители и торговые точки соблюдали правила при производстве и хранении сладостей.

«Седина» на шоколадной глазури конфет часто говорит о том, что они неправильно хранились. Горький привкус и затхлый запах – о том, что срок годности изделий истек. Проверки специалистов управления выявили в одном из магазинов Томска печенье и халву с истекшим сроком годности. Нарушители получили административные взыскания.

– Качество кондитерских изделий напрямую зависит от качества исходного сырья. В современной технологической отрасли существует масса заменителей, которые удешевляют конечный продукт или делают его менее калорийным, что отрицательно сказывается на потребительских свойствах продукции, – поясняют в Роспотребнадзоре. – Важны и гигиенические показатели безопасности.

Как понять, что перед нами «кондитерка» низкого качества? Сделать это визуально можно. На поверхности и внутри упаковки не должно быть посторонних ингредиентов, форма печенья, пряников, кексов должна быть правильной, не мятой, не ломаной. Конфеты должны находиться в индивидуальной неповрежденной упаковке, иметь одинаковую форму. Недопустимо наличие слипшегося или растаявшего продукта. Часто именно неправильное хранение кондитерских изделий приводит к утрате их привлекательных потребительских свойств. При выборе того же печенья нужно обращать внимание не только на состав и целостность, но и на условия хранения в магазине. В тесном, жарком помещении любой продукт испортится быстро.

Проверяйте целостность упаковки и состояние продуктов внутри: они должны сохранять свою форму. Фото: Из открытых источников

Микробиологические показатели кондитерских изделий определяют степень их безопасности для человека, характеризуют степень свежести и сроки годности, а также правильность хранения «кондитерки». Однако определить их можно только в специально аккредитованной лаборатории. Впрочем, сейчас предприятия-производители почти не имеют нареканий на этот счет. Покупателю необходимо проверять дату изготовления сладкой продукции и тщательно осматривать внешний вид и упаковку.

Таковы основные рекомендации управления Роспотребнадзора томичам. Стоит помнить, что лучший защитник потребителя – он сам. Будьте внимательны, не позволяйте себя обманывать.